Ministro Ucraina, ad oggi nessuna minaccia invasione russa (Di martedì 25 gennaio 2022) Una minaccia di invasione dell'Ucraina da parte della Russia al momento "non esiste". Lo ha detto il Ministro della Difesa ucraino, Alexei Reznikov in un'intervista alla televisione Ictv di Kiev, ...

