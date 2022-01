Milan, Ballo-Toure esce in barella in Coppa d’Africa: infortunio al 90? (Di martedì 25 gennaio 2022) Non solo Sadio Mane. Anche il Milanista Ballo-Toure è stato costretto ad abbandonare il campo di Senegal-Capo Verde per infortunio. Il laterale rossonero – partito dalla panchina – ha accusato un sospetto infortunio muscolare e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del problema e i tempi di recupero. La Coppa d’Africa dell’esterno con ogni probabilità però è già finita, nonostante la qualificazione del Senegal ai quarti di finale grazie ai gol di Sadio Mane e Dieng. Il terzino è sceso in campo in 9 occasioni con la maglia del Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Non solo Sadio Mane. Anche ilistaè stato costretto ad abbandonare il campo di Senegal-Capo Verde per. Il laterale rossonero – partito dalla panchina – ha accusato un sospettomuscolare e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del problema e i tempi di recupero. Ladell’esterno con ogni probabilità però è già finita, nonostante la qualificazione del Senegal ai quarti di finale grazie ai gol di Sadio Mane e Dieng. Il terzino è sceso in campo in 9 occasioni con la maglia del. SportFace.

