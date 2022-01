Mariano Di Vaio, l'influencer è padre per la quarta volta: 'Benvenuta Mia Annabelle' (Di martedì 25 gennaio 2022) Fiocco rosa per Mariano Di Vaio . Oggi è nata la piccola Mia Annabelle, quartogenita dell'influencer e della moglie, l'avvocato Eleonora Branucci . A comunicarlo è stato lo stesso Mariano attraverso ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) Fiocco rosa perDi. Oggi è nata la piccola Mia, quartogenita dell'e della moglie, l'avvocato Eleonora Branucci . A comunicarlo è stato lo stessoattraverso ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci sono diventati genitori per la quarta volta! È nata Mia Annabelle - GenoveseGiusy : Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci di nuovi genitori, è nata la loro bimba: ecco il nome scelto per lei… - zazoomblog : Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci di nuovi genitori è nata la loro bimba: ecco il nome scelto per lei -… - fanpage : Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci sono diventati genitori per la quarta volta! È nata Mia Annabelle - redazionerumors : È nata la figlia di Mariano Di Vaio: si chiama Mia Annabelle Di Vaio #25gennaio #MarianoDiVaio -