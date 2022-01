La "Scuderia" di Banksy all'asta in Inghilterra

(Di martedì 25 gennaio 2022) A Newcastle, in, è in mostra presso la casa d'aste "Anderson and Garland Auctioneers" un'opera originale e alquanto bizzarra dichiamata "The Merrivale Stable", ovvero "La...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuderia Banksy

Il Sole 24 ORE

A Newcastle, in Inghilterra, è in mostra presso la casa d'aste "Anderson and Garland Auctioneers" un'opera originale e alquanto bizzarra dichiamata "The Merrivale Stable", ovvero "LaMerrivale", che il misterioso artista di Bristol ha creato ed è poi stata introdotta di nascosto nell'agosto 2021 nel parco divertimenti ...Da novembre 2020 fa parte delladella galleria Saatchi Yates, di cui parla con entusiasmo. ... esprimendosi come i muralisti, ispirati agli espressionisti americani più che a. L'...Roma, 25 gen. (askanews) - A Newcastle, in Inghilterra, è in mostra presso la casa d'aste 'Anderson and Garland Auctioneers' un'opera originale ...