La maxi frangia di Emily Ratajkowski è il taglio da copiare nel 2022

(Di martedì 25 gennaio 2022)continua a dettare regole di stile. La modella ha voluto mostrarci su Instagram un hairstyle romantico, che si preannuncia già tendenza del. Il nuovoè contraddistinto da un particolare che resiste al tempo e non passa mai di moda: la. Lunga, corta, sfilata o squadrata. L’abbiamo vista in tutte le salse, sulle chiome di centinaia di personalità di spicco nel mondo dello spettacolo.ha optato per una versione voluminosa che ha completamente rivoluzionato la sua immagine. Un nuovo look che è stato condiviso con i follower attraverso un sensuale selfie allo specchio, nel quale si è mostrata in splendida forma come sempre. A contrasto con l’outfit molto sexy, la chioma le conferisce un’aria dolce e delicata, grazia alla ...

... che lo ha provato per finta per qualche settimana, a January Jones, che ha sfilato il suo bob e lo ha reso ancor più dinamico grazie a una. E Selena Gomez, con una versione molto ...... non solo per il caschetto, ma anche per il pixie cut corto e sexy, che ci ricorda gli anni Sessanta della Swinging London, stile Twiggy con ilciuffo laterale.anche per i ricci, che ...Emily Ratajkowski continua a dettare regole di stile. La modella ha voluto mostrarci su Instagram un hairstyle romantico, che si preannuncia già tendenza del 2022. Il nuovo taglio è contraddistinto da ...Per questo inverno la frangia torna protagonista in versione lunga, netta e leggermente bombata. Lo dimostrano gli ultimi look di molte star tra cui Anne ...