Inter | pazza idea Gosens per la fascia sinistra

Advertising

OptaPaolo : 16 - L'Inter è la squadra che in questo campionato di #SerieA ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio. Pazza. #InterVenezia - infoitsport : Inter, Marotta risponde al colpo Juve-Vlahovic: l'idea pazza che piace - imepicbrozo77 : RT @FavataMattia: ??Ad una settimana dal gong finale, stasera il calciomercato si è acceso totalmente. #Vlahovic è virtualmente un nuovo gio… - bracraw : @centurion1908 Pazza Inter - 10bando97 : RT @FavataMattia: ??Ad una settimana dal gong finale, stasera il calciomercato si è acceso totalmente. #Vlahovic è virtualmente un nuovo gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter pazza

Calcio News 24

Si è inserita l', consapevole che probabilmente Ivan Perisic non rinnoverà e allora sarà necessario agire sia sul presente che sul futuro. C'è il gradimento di Gosens che preferirebbe l', ...- Gosens, l'operazione e le cifre . Kolarov dirà addio al calcio e Dimarco viene considerato vice Bastoni. Perisic non ha neanche l'accordo per il rinnovo al momento. Su Gosens lavora da tempo ...I nerazzurri in cerca di una punta, Caicedo in pole, ma anche di un esterno con Perisic che non rinnova: spunta Gosens ...L'Inter non sta a guardare nel mercato di gennaio, Marotta vuole rispondere alla Juve se prendesse Vlahovic, con un colpo da subito per la fascia di Inzaghi. Tifosi in fermento ...