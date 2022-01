Inter Gosens, tutti i dettagli della trattativa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Inter Gosens, spuntano tutti i dettagli della trattativa con l’Atalanta: domani la fumata bianca L’Inter ha ormai chiuso per Gosens. Un colpo in risposta alla Juventus dopo l’arrivo di Vlahovic. 22 milioni e 3 di bonus l’offerta all’Atalanta, mentre 2,5 milioni più 500 mila legati ai bonus per il contratto del tedesco. L’apertura è totale da parte dell’entourage e della Dea domani si potrebbero limare gli ultimi dettagli poi la fumata bianca. Acquisto che mettere in una posizione di forza anche per il rinnovo di Perisic alle condizioni della società L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022), spuntanocon l’Atalanta: domani la fumata bianca L’ha ormai chiuso per. Un colpo in risposta alla Juventus dopo l’arrivo di Vlahovic. 22 milioni e 3 di bonus l’offerta all’Atalanta, mentre 2,5 milioni più 500 mila legati ai bonus per il contratto del tedesco. L’apertura è totale da parte dell’entourage eDea domani si potrebbero limare gli ultimipoi la fumata bianca. Acquisto che mettere in una posizione di forza anche per il rinnovo di Perisic alle condizionisocietà L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Gosens a un passo dall’Inter. Accordo con l’Atalanta ai dettagli #gosens - FBiasin : L’#Inter ha il “sì” totale di #Gosens e presto presenterà la sua offerta all’#Atalanta. Il solo fatto che uno dei… - AlfredoPedulla : #Inter e #Atalanta si vedranno per studiare le modalità. Per #Gosens verranno fatti tutti i tentativi: incastri dif… - elbauscia : RT @FcInterNewsit: ???????? #Dumfries + #Gosens: l’#Inter mette le ali ?? ???? L’editoriale di @stebertz8 ??????? - AleAuz86 : L'Inter ha mezzo scudetto in tasca, e prende Gosens avendo già in rosa Perisic e DiMarco,sapendo di poterlo aspetta… -