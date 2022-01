Inps | a dicembre 1 | 37 mln di famiglie con Rdc | record in Campania il 21% del totale

(Di martedì 25 gennaio 2022) Alecon il Reddito o la Pensione di cittadinanza erano 1,37 milioni con un importo medio mensile di 545 euro (576 euro per il RdC e 280 euro per la PdC). E’ quanto emerge dall’Osservatoriosul Reddito di cittadinanza, secondo il quale nel mese erano oltre tre milioni le persone coinvolte. Nel corso del 2021, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza hanno superato 1,59 milioni, mentre quelli percettori di Pensione di cittadinanza sono stati 169mila, per undi oltre 1,76 milioni di nuclei e quasi 3,94 milioni di persone coinvolte e un importo medio di circa 546 euro. A fronte di 1.375.728che ahanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza, oltre 858mila sono residenti nel Sud e nelle isole (il 62,4%) per oltre due milioni ...

RaiNews : I dati diffusi dall'Inps - caafcgil_ER : RT @LeggiOggi_it: ??Con il Messaggio n. 327 l'Inps ha comunicato l'apertura delle domande del congedo parentale Covid anche ai lavoratori au… - LeggiOggi_it : ??Con il Messaggio n. 327 l'Inps ha comunicato l'apertura delle domande del congedo parentale Covid anche ai lavorat… - AnnalisaFiat : @INPS_it Buongiorno, ma per chi ha fatto la domanda naspi nel 2021 il trattamento integrativo è stato tolto? Perché… - telodogratis : Inps: a dicembre 1,37 mln famiglie con Rdc, 545 euro medi -

Ultime Notizie dalla rete : Inps dicembre

... a fine del mese rappresenta, difatti, si avrà l'ultima data utile per comunicare all'le ...nuovo Isee entro il 31 gennaio Come ricordato in un precedente articolo de IlGiornale.it il 31...Il 31è infatti scaduto l'ultimo giorno per il quale era prevista una equiparazione a ...indennizzo per infortuni in pausa caffè infortunio studente nell'ora di educazione fisica L'ha ...Economia - In controtendenza il mese di dicembre , nel corso del quale l'INPS ha registrato un deciso aumento delle richieste di accesso alla cassa integrazione ordinaria e in deroga e ai fondi di ...Presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) Isee aggiornata con i redditi del 2020 "pena" la perdita del diritto a beneficiare del sussidio. Il prossimo 31 gennaio sarà una data da evidenziare ...