Iliad, ecco l'offerta Fibra a un super prezzo mensile (Di martedì 25 gennaio 2022) Novità importanti per i clienti Iliad: l'operatore di telefonia francese non smette di stupire, stavolta anche con offerte sulla Fibra. I dettagli Iliad non smette di stupire i propri clienti con tantissime offerte a prezzi davvero imbattibili e concorrenziali. L'operatore francese sta conquistando sempre maggiori fette di mercato anche nel nostro paese, garantendo sia copertura L'articolo proviene da Consumatore.com.

