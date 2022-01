Il Corsera e le parole sbagliate di Insigne: «le storie d’amore possono chiudersi anche in silenzio» (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Corriere della Sera, firma Monica Scozzafava, scrive di Insigne e delle sue parole sbagliate. Sia dopo il gol, con quel «ci sarà sempre» e la fantomatica (perché nessuno l’ha vista, lo scrive anche il Corsera) «Non è colpa mia». E poi quello che è parso uno sfottò ai tifosi della Salernitana, quell’ammissione sul rigore che non c’era e che ha fatto infuriare i tifosi granata. Le storie d’amore, quelle belle, si possono chiudere in silenzio. Invece, il capitano ha ceduto alla sceneggiatura del suo sentire. Il labiale, a favore di telecamera, («Ci sarò sempre»), sicuramente sincero, si è prestato a mille interpretazioni. Qualcuno nel movimento delle labbra ci ha voluto leggere: «non è colpa mia», come ha fatto poi intendere il suo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Corriere della Sera, firma Monica Scozzafava, scrive die delle sue. Sia dopo il gol, con quel «ci sarà sempre» e la fantomatica (perché nessuno l’ha vista, lo scriveil) «Non è colpa mia». E poi quello che è parso uno sfottò ai tifosi della Salernitana, quell’ammissione sul rigore che non c’era e che ha fatto infuriare i tifosi granata. Le, quelle belle, sichiudere in. Invece, il capitano ha ceduto alla sceneggiatura del suo sentire. Il labiale, a favore di telecamera, («Ci sarò sempre»), sicuramente sincero, si è prestato a mille interpretazioni. Qualcuno nel movimento delle labbra ci ha voluto leggere: «non è colpa mia», come ha fatto poi intendere il suo ...

