"I no vax sono indemoniati", Brosio sbotta contro il prete e Barbara d'Urso: caos a Pomeriggio 5 (Di martedì 25 gennaio 2022) Bagarre a Pomeriggio Cinque. Nella puntata di ieri si è parlato di vaccino anti Covid e gli ospiti si sono infiammati per l'intervento di Don Mauro, un prete in collegamento da Treviso che sostiene che dietro ai no vax ci sarebbe...

PagellaPolitica : Secondo @DisinfoEU, nel 2020 in Italia, tra i principali diffusori di notizie false sulla pandemia, ci sono stati d… - SkyTG24 : Covid, nella terapia intensiva dell’ospedale in Fiera #Milano sono ricoverati solo No vax - Open_gol : Il direttore della rianimazione del Niguarda: «Tra gli immunizzati, i meno protetti sono quelli che hanno ricevuto… - AmoBergamo : #Bergamo Due dei tre preti no-vax di Ambivere, Mapello e Valtrighe sono positivi al Covid - milano_today : Nella terapia intensiva in Fiera a Milano ci sono soltanto #novax -