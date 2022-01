Gran Bretagna, nuove polemiche su Johnson: festa di compleanno a Downing Street (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – Il primo ministro britannico Boris Johnson è nuovamente finito nell’occhio del ciclone dopo la rivelazione dell’organizzazione da parte della sua compagna di una festa di compleanno a sorpresa a Downing Street, per il premier, durante le restrizioni imposte per contrastare la prima ondata della pandemia di Covid-19 nel Regno Unito. Secondo quanto riferito da ITV, Carrie Johnson ha tenuto una festa per il primo ministro a cui hanno partecipato fino a 30 dipendenti, il 19 giugno 2020, nonostante le regole anti-Covid che vietavano gli incontri sociali al chiuso. Le riunioni all’aperto, in quel periodo, erano limitate a gruppi di sei. ITV ha spiegato che il primo ministro ha partecipato alla festa in una stanza dell’ufficio di gabinetto allestita ... Leggi su lopinionista (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – Il primo ministro britannico Borisè nuovamente finito nell’occhio del ciclone dopo la rivelazione dell’organizzazione da parte della sua compagna di unadia sorpresa a, per il premier, durante le restrizioni imposte per contrastare la prima ondata della pandemia di Covid-19 nel Regno Unito. Secondo quanto riferito da ITV, Carrieha tenuto unaper il primo ministro a cui hanno partecipato fino a 30 dipendenti, il 19 giugno 2020, nonostante le regole anti-Covid che vietavano gli incontri sociali al chiuso. Le riunioni all’aperto, in quel periodo, erano limitate a gruppi di sei. ITV ha spiegato che il primo ministro ha partecipato allain una stanza dell’ufficio di gabinetto allestita ...

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - borghi_claudio : Com'era quella della Gran Bretagna che dopo la Brexit sarebbe sprofondata tra i marosi? Sterling hits 23-month hig… - GuidoDeMartini : ???? DOPO LA BREXIT, ANCHE STAVOLTA LA LEZIONE ARRIVA DALLA GRAN BRETAGNA ???? DAL 26 GENNAIO bye bye alle restrizioni,… - Lopinionista : Gran Bretagna, nuove polemiche su Johnson: festa di compleanno a Downing Street - Myrdrwin : Dovete fidarvi dei ciarlatani dell'informazione. Hanno un curriculum di tutto rispetto, sempre precisi e puntuali n… -