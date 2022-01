Gf Vip: Alex Belli Cacciato da Alfonso Signorini! (Di martedì 25 gennaio 2022) Nell’ultima diretta del Gf Vip, si è tornati a parlare ancora di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Questa volta però, l’attore parmense è stato messo alle strette ed è andato un po’ in difficoltà, visto che non è mai riuscito a dare risposte chiare e nette. Un atteggiamento che ha innervosito parecchio il buon Alfonso che, alla fine ha deciso di cacciarlo dallo studio. Ecco quello che è successo nell’ultima diretta! Alex Belli messo alle strette nell’ultima diretta del Gf Vip Alfonso Signorini ha perso la pazienza con Alex Belli nell’ultima diretta del Gf Vip. Finalmente anche il buon Alfonso ha capito che l’attore sta solo prendendo in giro tutti. Almeno, questa è l’impressione che si è avuta. Alex infatti, alla ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Nell’ultima diretta del Gf Vip, si è tornati a parlare ancora di, Delia Duran e Soleil Sorge. Questa volta però, l’attore parmense è stato messo alle strette ed è andato un po’ in difficoltà, visto che non è mai riuscito a dare risposte chiare e nette. Un atteggiamento che ha innervosito parecchio il buonche, alla fine ha deciso di cacciarlo dallo studio. Ecco quello che è successo nell’ultima diretta!messo alle strette nell’ultima diretta del Gf VipSignorini ha perso la pazienza connell’ultima diretta del Gf Vip. Finalmente anche il buonha capito che l’attore sta solo prendendo in giro tutti. Almeno, questa è l’impressione che si è avuta.infatti, alla ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Antonella Elia boccia le opinioniste:“Sonia Bruganelli? Non ne dice una giusta! Adriana Volpe ha detto co… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alex Belli sbotta sui social dopo la sfuriata di Alfonso Signorini: 'Non è più il mio game' - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Davide Silvestri attacca Delia e Alex Belli: 'Teatrino che a loro fa comodo' - GiandomenicoGL : @GrandeFratello X me soleil doveva essere espulsa dal grande fratello VIP perche a sbagliato a mandato una lettera… - Quellochetutti1 : Delia fa coming out al Gf Vip, ecco cosa ha rivelato ?? -