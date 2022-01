Fumata nera dopo il primo scrutinio | oggi seconda votazione Letta | Serve larga condivisione La diretta

Advertising

you_trend : ?? Fumata nera per il primo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - Gazzetta_it : Juve-Martial, fumata nera. Il francese è a un passo dal Siviglia #mercato - a_padellaro : PENSARCI PRIMA Che la corsa verso il Colle sarebbe stata irta di ostacoli, di veti e di imprevisti lo avevano capit… - martapiz : RT @LiveSpinoza: Quirinale, prima fumata nera: sono i coglioni di Mattarella. [@Vatuttobene_] - DavideLicari4 : Dopo la fumata nera della votazione di ieri , a me appare sempre più chiaro che #Draghi si stia imponendo fra i par… -

Ultime Notizie dalla rete : Fumata nera

Il primo scrutinio di ieri, lunedì, per l'elezione del nuovo Capo dello Stato è finito con la prevista. L'incontro di Salvini con Letta potrebbe aver aperto però una porta al dialogo. La giornata è stata caratterizzata inoltre da una girandola di incontri con Draghi e i leader degli ...nella prima votazione: 672 schede bianche, 49 nulleAlle 15 il Parlamento in seduta comune integrato dai 58 delegati delle Regioni torna in Aula. Il primo scrutinio di ieri è andato a vuoto: fumata nera con 672 schede bianche votate dai due terzi, cioè ...riferisce una fonte. Oggi si comincia alle 15 con la seconda chiama a Montecitorio dopo la fumata nera di ieri. (In redazione a Roma Stefano Bernabei) ...