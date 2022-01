Formazione e lavoro, siglata intesa tra Federico II e Atitech di Gianni Lettieri (Di martedì 25 gennaio 2022) La nascita di un laboratorio congiunto di ricerca, lo sviluppo di tecnologie mirate rispetto alle esigenze di mercato e la possibilità di inserimento dei giovani studenti federiciani nel mondo del lavoro. Questi tra gli obiettivi principali del Protocollo di intesa siglato questa mattina tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Atitech S.p.A.Formazione, ricerca, innovazione, internazionalizzazione, public engagement e placement, quindi, al centro dell’accordo firmato presso la Sala del Consiglio dell’Ateneo federiciano dal rettore Matteo Lorito e dal presidente Atitech Gianni Lettieri. L’idea è di collaborare per favorire il dialogo tra sistema produttivo e mondo dell’Università e della Ricerca, dando spazio al talento dei giovani. ‘Un ... Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022) La nascita di un laboratorio congiunto di ricerca, lo sviluppo di tecnologie mirate rispetto alle esigenze di mercato e la possibilità di inserimento dei giovani studenti federiciani nel mondo del. Questi tra gli obiettivi principali del Protocollo disiglato questa mattina tra l’Università degli Studi di NapoliII eS.p.A., ricerca, innovazione, internazionalizzazione, public engagement e placement, quindi, al centro dell’accordo firmato presso la Sala del Consiglio dell’Ateneo federiciano dal rettore Matteo Lorito e dal presidente. L’idea è di collaborare per favorire il dialogo tra sistema produttivo e mondo dell’Università e della Ricerca, dando spazio al talento dei giovani. ‘Un ...

