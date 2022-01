Delia nera con Alex Belli ma perchè non lo lascia? Lo sfogo e le perplessità (Di martedì 25 gennaio 2022) I mille dubbi di Delia Duran. I vipponi continuano a chiederselo ed effettivamente se lo chiede anche il pubblico a casa: ma è davvero possibile per una donna, compagna o moglie che sia, arrivare a tollerare tutto quello che Alex Belli ha fatto negli ultimi mesi? Ieri sera nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in diretta è stato capace di cambiare per l’ennesima volta versione, di dire di amare Soleil ma di voler recuperare il rapporto con Delia. E la Duran, lì, in attesa di una sua decisione, di un suo cenno. Che la modella, nonostante voglia far credere il contrario, sia manipolata da Alex, è cosa nota. Bisognerebbe capire se è consapevole di questo, e quindi una sua “complice” in questo gioco malato, oppure se è solo una donna che ha una dipendenza affettiva. Purtroppo, nessuno ha voluto prendere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 25 gennaio 2022) I mille dubbi diDuran. I vipponi continuano a chiederselo ed effettivamente se lo chiede anche il pubblico a casa: ma è davvero possibile per una donna, compagna o moglie che sia, arrivare a tollerare tutto quello cheha fatto negli ultimi mesi? Ieri sera nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in diretta è stato capace di cambiare per l’ennesima volta versione, di dire di amare Soleil ma di voler recuperare il rapporto con. E la Duran, lì, in attesa di una sua decisione, di un suo cenno. Che la modella, nonostante voglia far credere il contrario, sia manipolata da, è cosa nota. Bisognerebbe capire se è consapevole di questo, e quindi una sua “complice” in questo gioco malato, oppure se è solo una donna che ha una dipendenza affettiva. Purtroppo, nessuno ha voluto prendere ...

Advertising

ItsCloe_ : Delia è nera con Alex solo perché non è stata inclusa in questa coppia. Quindi essendo esclusa, si è sentita tradi… - gieffepparo : solino nera xke giucas ha detto che delia è una bellissima donna ?????? - Filippo33526626 : RT @forduffo: Soleil incazzata nera per l'allusione al sotto le coperte che ha smentito 1000 volte, Alex se la ride... E Delia ride..bah #g… - forduffo : Soleil incazzata nera per l'allusione al sotto le coperte che ha smentito 1000 volte, Alex se la ride... E Delia ride..bah #gfvip - hankerfriend : Delia dovrebbe essere incazzata nera ma si mette il rossetto #gfvip -