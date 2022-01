Clamoroso Valcareggi | «È fatta per Dybala all’Inter Vedrete…»

(Di martedì 25 gennaio 2022) . Lo spiazzante annuncio del procuratore sull’argentino Un’autentica bomba di calciomercato quella sganciata da Furio. Il procuratore ha parlato del futuro di Paulo. Ecco il suo annuncio a Radio Kiss Kiss sul numero 10 della Juventus.INTER – «andrà, poi vedrete. Ha rotto con i dirigenti della Juventus, con i vertici della società. tutto apparecchiato per il suo passaggio in nerazzurro. Sarà un gran colpo di mercato per l’Inter, è giàL'articolo proviene da Calcio News 24.

