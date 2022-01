Ciampi, il primo tecnico a guidare un governo (poi al Colle per acclamazione) (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la laurea in Lettere conseguita alla Normale avrebbe voluto insegnare. Vinto un concorso restò alla Banca d'Italia per 47 anni, di cui 14 come governatore. Governò il Paese negli anni cruciali 1993-94, quando la Prima Repubblica stava crollando Leggi su ilgiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la laurea in Lettere conseguita alla Normale avrebbe voluto insegnare. Vinto un concorso restò alla Banca d'Italia per 47 anni, di cui 14 come governatore. Governò il Paese negli anni cruciali 1993-94, quando la Prima Repubblica stava crollando

Advertising

nunziapenelope : @ParodiAl @marcocattaneo Esatto. Per non dire della prima elezione di napolitano, col pd, allora Ds, che si spacca… - twittatore : @Luana_m89 Il facciamo presto può essere inteso come: facciamo in modo di avere un nome per giovedì. Che ancora non… - gianfranco_981 : Solo due dei dodici presidenti della Repubblica italiana sono stati eletti al primo scrutinio: Francesco Cossiga e… - drugo56873141 : @carlhoff diciamo da quando è diventato pres il primo, sempre che non abbia fatto male i conti, 2006. ma parlo di q… - marcoz984 : A mente fredda, esattamente qual è il problema delle quasi 700 schede bianche ieri? Non mi pare, Ciampi a parte, ch… -