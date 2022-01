Centrodestra diviso su tutto. Altro che dare le carte sul Quirinale. Salvini stoppa Draghi e si improvvisa king maker. Alleati furiosi con Matteo: non è il leader della coalizione (Di martedì 25 gennaio 2022) Le trattative per eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica stanno giungendo al loro culmine e vanno a disegnare una sottile ed intricata rete che presenta un ordito complesso e raffinato, come del resto è sempre stato in questi casi. Gli scaramantici fanno notare che il numero dell’eligendo presidente non è considerato particolarmente fortunato, citando alcuni il precedente dell’Apollo 13. OGNUN PER SE’. Ma i razionalisti fanno spallucce e affollano impettiti i Sacri corridoi (i positivi –più modestamente-nel parcheggio esterno di Montecitorio) per celebrare l’antico rito dell’elezione di una delle poche cariche, appunto quella di Presidente della Repubblica, che ancora mostra un minimo di appeal presso un’opinione pubblica sempre più disincantata ed anzi incattivita con la politica e i politici. In questo quadro il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) Le trattative per eleggere il tredicesimo PresidenteRepubblica stanno giungendo al loro culmine e vanno a disegnare una sottile ed intricata rete che presenta un ordito complesso e raffinato, come del resto è sempre stato in questi casi. Gli scaramantici fanno notare che il numero dell’eligendo presidente non è considerato particolarmente fortunato, citando alcuni il precedente dell’Apollo 13. OGNUN PER SE’. Ma i razionalisti fanno spallucce e affollano impettiti i Sacri corridoi (i positivi –più modestamente-nel parcheggio esterno di Montecitorio) per celebrare l’antico rito dell’elezione di una delle poche cariche, appunto quella di PresidenteRepubblica, che ancora mostra un minimo di appeal presso un’opinione pubblica sempre più disincantata ed anzi incattivita con la politica e i politici. In questo quadro il ...

