Caro bollette, Mataluni: "La metà delle imprese destinate a fallire" (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Biagio Flavio Mataluni, presidente Confindustria Giovani Benevento. "bollette dell'energia raddoppiate o addirittura triplicate. E' questo che da giorni risulta confrontandomi con amici e colleghi a capo di imprese su tutto il territorio italiano. Ed è inaccettabile, semplicemente. Inaccettabile non a livello morale, ma proprio a livello pratico: con costi doppi o tripli il 50 per cento delle imprese fallirà, e sarebbe naturalmente una catastrofe se andasse in fumo il 25 per cento del Pil italiano o giù di lì. Di fronte a questi dati la politica ha il dovere di intervenire ad horas e scongiurare una catastrofe. Come? Purtroppo, com'è noto scontiamo una dipendenza energetica figlia di scelte del passato, ...

LauraGaravini : Il Governo #Draghi è molto consapevole dei problemi provocati dal caro #bollette a famiglie ed imprese. Infatti è i… - CarloCalenda : Basta proposte irrealizzabili per il #Quirinale. In questi giorni sembra che la politica si possa fare solo nelle s… - ItaliaViva : Uno dei motivi dietro il caro #bollette è anche il no ideologico a nuovi impianti. Per fortuna che abbiamo fatto il… - calabrianewsit : Caro bollette, esposto Codacons in Procura: Accertare se energia acquistata a prezzi inferiori -… - jokervilma : RT @Ansa_Piemonte: Caro prezzi: Unc, per famiglie piemontesi stangata 1400 euro. Aumento bollette energetiche costerà in media 400 euro #AN… -