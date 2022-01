Capello | “Scudetto | Inter e Napoli attenti alla Juventus di Allegri”

(Di martedì 25 gennaio 2022) Laancora in corsa per loin Serie A, lo dice Fabioex allenatore che ha parlato a Radio Anch’io sport su Radio Rai. L’ex allenatore ha detto: “Lo? La Juve può recuperare punti, le altre stiano attente, quando la Juve ritrova questa mentalità diventa difficile per tutti“. Secondo, ex allenatore die Milan, i bianconeri hanno anche figurato meglio nell’ultima partita con il Milan, squadra rossonera che “si è affidata principalmente alle iniziative di Leao. Da un po’ di tempo oramai quella diè diventata una squadra vera“. Al momento i bianconeri hanno 11 punti di svantaggio rispetto all’che deve recuperare ancora una partita. Insomma quella dei bianconeri dovrebbe essere una vera impresa, ...

ha poi continuato dicendo: 'L'Inter è forte, Inzaghi ha creato questo nuovo ciclo con una difesa e centrocampo consolidato grazie anche al lavoro di Conte, davanti ha tante alternative. E ...un campionato che va accettato'. Fabionon parla di 'campionato falsato' ma sicuramente la costante emergenza sanitaria non ... Per loè ovviamente la favorita numero uno: 'Può mettere a ...La Juventus ancora in corsa per lo scudetto in Serie A, lo dice Fabio Capello i bianconeri hanno 11 puni di svantaggio rispetto all'Inter.ROMA (ITALPRESS) - "Ho visto una crescita della Juve come squadra, mentalità e voglia di soffrire: Dybala ha recuperato palla e fatto contrasti come non faceva da tempo, il Milan si è basato solo su g ...