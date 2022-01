Berrettini, altra maratona vincente: è in semifinale agli Australian Open, ora la super sfida con Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini vola in semifinale agli Australian Open. Il tennista italiano, numero 7 del ranking mondiale, ha sconfitto ai quarti di finale il francese Gael Monfils. Vittoria sofferta per Berrettini, che dopo avere conquistato i primi due set ha ceduto i successivi parziali al francese. Nel quinto e decisivo set, il romano è tornato ad alzare il livello, chiudendo con il punteggio finale di 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2. Un’altra maratona vincente dopo quella contro il talento spagnolo Carlos Alcaraz. Ad attendere il numero 7 del mondo in semifinale c’è Rafael Nadal, che ha sconfitto – sempre in cinque set – il canadese Denis Shapovalov, protagonista nel corso del match di un acceso diverbio con l’arbitro. ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteovola in. Il tennista italiano, numero 7 del ranking mondiale, ha sconfitto ai quarti di finale il francese Gael Monfils. Vittoria sofferta per, che dopo avere conquistato i primi due set ha ceduto i successivi parziali al francese. Nel quinto e decisivo set, il romano è tornato ad alzare il livello, chiudendo con il punteggio finale di 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2. Un’dopo quella contro il talento spagnolo Carlos Alcaraz. Ad attendere il numero 7 del mondo inc’è Rafael, che ha sconfitto – sempre in cinque set – il canadese Denis Shapovalov, protagonista nel corso del match di un acceso diverbio con l’arbitro. ...

chetempochefa : Un’altra impresa straordinaria di Matteo #Berrettini: è il primo tennista italiano nella storia a raggiungere le se… - angelomangiante : Altra splendida impresa!! Contenuti tecnici, mentali e fisici per battere #Monfils in 5 set. Sempre più in alto:… - angelomangiante : Un'altra impresa! Prima volta di #Sinner nei quarti a Melbourne dando tre set a zero a De Minaur. Prima volta nel… - damy85twit : RT @chetempochefa: Un’altra impresa straordinaria di Matteo #Berrettini: è il primo tennista italiano nella storia a raggiungere le semifin… - Fabio_Cilia : RT @angelomangiante: Altra splendida impresa!! Contenuti tecnici, mentali e fisici per battere #Monfils in 5 set. Sempre più in alto: -Fi… -