Alessandro e Sophie stupiscono i fans ieri notte con un gesto inedito al GF VIP (Di martedì 25 gennaio 2022) I Basciagoni sono più uniti che mai. Dopo la dichiarazione d'amore di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni ormai la coppia sembra (per il momento) aver scongiurato litigi e crisi. Si cercano dentro la casa, si desiderano e si proteggono a vicenda. Ma c'è un problema. Alessandro Basciano durante l'ultimo litigio aveva giurato di non dormire più con lei e ha chiesto un prete alla produzione. Ma non è arrivato. Nonostante la proposta di Adriana Volpe che voleva far andare Alex Belli in versione Don Matteo, la coppia è rimasta senza la confessione che Basciano richiedeva. Sophie e Alessandro non preoccupatevi la soluzione ce l'ho io: Alex Belli sei pronto? #GFVIP pic.twitter.com/hJkHaRpxqu — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) January 24, 2022

GrandeFratello : Delia in uno strano triangolo con Alessandro e Sophie? Sì, sta succedendo veramente... ?? #GFVIP - AnnaRitaa208 : RT @odeallavita6: Alessandro: vieni qua addormentiamoci abbracciati,voglio che stai tutta la notte abbracviata a me. Sophie : ma certo che… - MatildaArmanino : RT @moonblck3: NON ALESSANDRO E SOPHIE CHE PREGANO PER INTERROMPERE IL GIURAMENTO?????? #gfvip #jessvip #JERU - moonblck3 : NON ALESSANDRO E SOPHIE CHE PREGANO PER INTERROMPERE IL GIURAMENTO?????? #gfvip #jessvip #JERU - RositaSansone6 : RT @odeallavita6: Alessandro stanotte a Sophie : se poi mi guardi cosi,io non resisto piu! Ho troppa voglia di te. #gfvip #basciagoni -