Adriano fermato dalla polizia, l’ex calciatore rifiuta di fare l’alcol test (Di martedì 25 gennaio 2022) Nuova disavventura per Adriano. Secondo quanto riportano i media brasiliani, l’Imperatore è stato fermato dalla polizia e si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. L’episodio si è verificato nelle prime ore di domenica a Barra da Tijuca, a Rio de Janeiro. Inoltre, nel corso del controllo, gli agenti hanno riscontrato che la patente dell’ex giocatore Leggi su omgossip.myblog (Di martedì 25 gennaio 2022) Nuova disavventura per. Secondo quanto riportano i media brasiliani, l’Imperatore è statoe si èto di sottoporsi al. L’episodio si è verificato nelle prime ore di domenica a Barra da Tijuca, a Rio de Janeiro. Inoltre, nel corso del controllo, gli agenti hanno riscontrato che la patente delgiocatore

Advertising

ParliamoDiNews : Altra disavventura per Adriano: fermato senza patente, rifiuta l`alcol test #altra #disavventura #adriano #fermato… - zazoomblog : Ancora guai per l’ex Inter Adriano: fermato con una patente scaduta si rifiuta di sottoporsi all’alcool test -… - MomentiCalcio : L’ex Inter Adriano di nuovo nei guai: fermato a Rio con patente scaduta e si rifiuta di fare l’alcol-test - sportface2016 : Ancora guai per l’ex #Inter #Adriano: fermato con una patente scaduta, si rifiuta di sottoporsi all’alcool test - ILOVEPACALCIO : Ancora guai per Adriano: fermato dalla polizia, rifiuta l’alcol test - Ilovepalermocalcio -