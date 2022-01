Variante Omicron, Figliuolo: «Siamo arrivati al plateau, ora la discesa» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il momento annunciato da scienziati ed esperti sembra essere arrivato. «La curva epidemiologica ha raggiunto il suo plateau per ciò che riguarda Omicron, ora si sta andando in discesa»: a dichiararlo è il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo durante la visita al centro vaccinale del Portello a Milano. I numeri record di contagi raggiunti nelle scorse settimane hanno cominciato a rallentare negli ultimi giorni e ora gli esperti rassicurano su una progressiva discesa. «Speriamo che questo sia il trend consolidato», ha continuato il generale parlando dell’andamento dell’epidemia da Covid in Italia. «Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi. Questo fa ben sperare», ha concluso. Poche ore fa la notizia ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il momento annunciato da scienziati ed esperti sembra essere arrivato. «La curva epidemiologica ha raggiunto il suoper ciò che riguarda, ora si sta andando in»: a dichiararlo è il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolodurante la visita al centro vaccinale del Portello a Milano. I numeri record di contagi raggiunti nelle scorse settimane hanno cominciato a rallentare negli ultimi giorni e ora gli esperti rassicurano su una progressiva. «Speriamo che questo sia il trend consolidato», ha continuato il generale parlando dell’andamento dell’epidemia da Covid in Italia. «Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi. Questo fa ben sperare», ha concluso. Poche ore fa la notizia ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Oms: 'Non finirà con questa ondata, #Omicron non sarà ultima variante'. - Agenzia_Ansa : La variante Omicron è più trasmissibile della Delta sebbene determini una carica virale simile e talvolta inferiore… - fanpage : La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzaz… - malatinvisibili : Omicron. “Fatti e miti” sulla nuova variante. Il vademecum dell’Oms contro le bufale in rete - Quotidiano Sanità - nonmiscrivere8 : RT @giorgiogilestro: @cgregorio52 @SilvestriMd @repubblica Ok, allora limitandosi al virgolettato: 'Il rischio più grosso è che il prossimo… -