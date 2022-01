Ultime Notizie Roma del 24-01-2022 ore 11:10 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio si terrà senza intese tra i partiti il primo scrutinio per l’elezione del capo dello stato previsto per oggi alle 15 oggi Letta vedrà Salvini intanto rilancia su draghi e sull’ipotesi Mattarella B si ragiona con il Movimento 5 Stelle sul fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi Ponte frena su draghi auspicando continuità dell’azione di governo del centrodestra non c’è accordo su un candidato dopo la rinuncia di Berlusconi Letta Conte stanza propongono un tavolo per arrivare un candidato condiviso tra martedì e mercoledì giovedì prima volta maggioranza assoluta il governo valuta di allungare la durata del Green passo oltre i sei mesi perché ha fatto il booster in vista del taglio da 9 mesi previsto da febbraio che potrebbe provocare problemi e che ha fatto da ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio si terrà senza intese tra i partiti il primo scrutinio per l’elezione del capo dello stato previsto per oggi alle 15 oggi Letta vedrà Salvini intanto rilancia su draghi e sull’ipotesi Mattarella B si ragiona con il Movimento 5 Stelle sul fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi Ponte frena su draghi auspicando continuità dell’azione di governo del centrodestra non c’è accordo su un candidato dopo la rinuncia di Berlusconi Letta Conte stanza propongono un tavolo per arrivare un candidato condiviso tra martedì e mercoledì giovedì prima volta maggioranza assoluta il governo valuta di allungare la durata del Green passo oltre i sei mesi perché ha fatto il booster in vista del taglio da 9 mesi previsto da febbraio che potrebbe provocare problemi e che ha fatto da ...

fanpage : La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzaz… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 138.860 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - VesuvioLive : La Sposa, anticipazioni dell’ultima puntata: Italo muore per salvare il figlio - AIEE_Italia : RT @TernaSpA: Il giro del mondo in cinque notizie sui temi ambientali, della #transizioneenergetica e della #sostenibilità.?? Leggi su #Lig… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Napoli, commercialista latitante arrestato in pizzeria: riconosciuto durante i controlli del Green pass Dovrà scontare una pena residua di quasi 5 anni il commercialista latitante arrestato dai finanzieri di durante i controlli dei Green pass in una pizzeria di Agnano. Si tratta di Andrea Vetromile , ...

Torneo di Minecraft finisce malissimo: un intero Stato è rimasto senza internet Minecraft sembra essere diventato un gioco "sfortunato" nelle ultime settimane: dopo che proprio tramite il sandbox di Mojang è stata scoperta la grave vulnerabilità Log4Shell , nelle scorse ore sempre Minecraft è stato tra i protagonisti di un attacco DDoS che ...

Covid, news di oggi. Oms: con diffusione di Omicron, Europa vicina a fine pandemia. LIVE Sky Tg24 Fake News, l’Europa corre ai ripari: le ultime novità L’avvento della crisi pandemica e dell’emergenza sanitaria a livello globale hanno acceso un nuovo campanello d’allarme nei confronti della diffusione sempre più capillare di fake news. Nel corso ...

E’ morto Flavio Carboni, l’uomo dei misteri italiani, chi era È morto a Roma Flavio Carboni, l’uomo d’affari al centro di tanti misteri italiani degli ultimi 40 anni. Carboni, che aveva compiuto 90 anni da pochi giorni, è stato colpito da un infarto nella notte.

