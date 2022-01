UFFICIALE – Spalletti ha deciso | premio alla squadra!

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Meritato riposo per gli azzurri dopo il trionfo contro la Salernitana. Misterconcedesquadra due giorni di riposo dagli allenamenti. Lo rende noto la SSC Napoli tramite un comunicato. Dopo il successo contro la Salernitana, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. FOTO: SSC Napoli Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per lo Stage della Nazionale a Coverciano e la pausa di campionato. La Serie A riprenderà domenica 6 febbraio con Venezia-Napoli, 24esima giornata.

Il Napoli batte la Salernitana ed ottiene la terza vittoria di fila in campionato. Questo il commento in conferenza stampa del tecnico Luciano Spalletti. "I ragazzi hanno subito rimesso a posto le cos ...