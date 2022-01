UFFICIALE – Spalletti concede due giorni di riposo | ripresa fissata per il 26

Advertising

forevernapoli04 : @__Mari92 @Danila0909 @el__cantero @en_sscnapoli Allora la prossima volta conta fino a 10, rileggi il tweet e sopra… - Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Napoli, UFFICIALE: Younes ceduto all’Al-Ettifaq #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ?? Sc… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale UFFICIALE – Napoli-Salernitana, i convocati di Spalletti: t… - ilnapolionline : UFFICIALE - I convocati del Napoli. Due recuperi importanti per Spalletti - - infoitsport : UFFICIALE - L'infermeria è vuota: dopo Insigne Spalletti recupera anche Ospina per il derby! -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Spalletti

Il Sussidiario.net

CALCIOMERCATO NAPOLI/: addio a Younes.: "Mertens? Per restare..." In queste ore però sembra che le cose stiano cambiando dato che le indiscrezioni più recenti danno come imminente ...... il tecnico dei campani Lucianoal riguardo ha spiegato a DAZN: ' Belle parole quelle di ... tramite i propri canali social, il club saudita dell' Al - Ettifaq ha annunciato l'arrivo...Il Napoli batte la Salernitana ed ottiene la terza vittoria di fila in campionato. Questo il commento in conferenza stampa del tecnico Luciano Spalletti. "I ragazzi hanno subito rimesso a posto le cos ...Ufficiale, due giorni di riposo concessi da Spalletti. Il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che Luciano Spalletti ha concessi due giorni di riposo agli az ...