Trasferire le chat di Whatsapp da Android a iPhone | qualcosa si muove

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono comparse delle schermate di una beta diper iOS che mostrano la possibilità dileda un telefonoa un. La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester...

Tra le tante novità in arrivo c'è anche lo strumento che consentirà dileda Android a iOS, tornato sotto i riflettori alla fine della settimana scorsa . DA SAPERE: La verifica in due ...Entrambi gli aggiornamenti puntano verso una funzionalità che potrebbe consentire agli utenti dileWhatsApp da Android a iOS, utilizzando l' app Passa a iOS. WABetaInfo ha anche ...Sono comparse delle schermate di una beta di WhatsApp per iOS che mostrano la possibilità di trasferire le chat da un telefono Android a un iPhone. La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è dis ...WhatsApp potrebbe finalmente offrire una funzionalità richiesta a gran voce da molti, e che permetterebbe finalmente di migrare la cronologia delle chat da Android a iOS. Come riportato da WABetaInfo, ...