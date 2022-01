“Signora, suo padre è morto”. Telefonata choc dall’ospedale. Poi la scoperta assurda 30 minuti dopo (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Suo padre è morto”. Una frase che nessuno di noi vorrebbe mai sentirsi dire. Ma è proprio quella che la Signora Veronica Scozzi si è sentita dire al telefono. Il papà, 76 anni, si trovava effettivamente nell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Quando ha saputo la triste notizia la donna, che in quel momento stava completando il turno di lavoro in una Rsa di Bibbona dove fa le pulizie, ha subito chiamato i suoi parenti. Poco dopo, però, è arrivata un’altra Telefonata. E a quel punto si è scoperta una cosa non proprio secondaria. Anzi, assurda. “Quando ho ricevuto la Telefonata – ha spiegato Veronica al Tirreno – mi è preso un colpo. Poi il medico mi parlava del diabete, ma mio padre non ha questa malattia. Per prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Suo”. Una frase che nessuno di noi vorrebbe mai sentirsi dire. Ma è proprio quella che laVeronica Scozzi si è sentita dire al telefono. Il papà, 76 anni, si trovava effettivamente nell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Quando ha saputo la triste notizia la donna, che in quel momento stava completando il turno di lavoro in una Rsa di Bibbona dove fa le pulizie, ha subito chiamato i suoi parenti. Poco, però, è arrivata un’altra. E a quel punto si èuna cosa non proprio secondaria. Anzi,. “Quando ho ricevuto la– ha spiegato Veronica al Tirreno – mi è preso un colpo. Poi il medico mi parlava del diabete, ma mionon ha questa malattia. Per prima ...

