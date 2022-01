Serie A | date dei prossimi anticipi e posticipi | tutti i match in programma

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La LegaA ha ufficializzato anche gli orari die glifino alla ventiseiesima giornata. In precedenza infatti, aveva reso note anche ledei quarti di finale di Coppa Italia. Su, spicca l’orario del derby della Madonnina fra Inter e Milan. Ma non solo.A, ufficiali tutte ledeifino alla 26esima giornata!A,Ufficialigli orari e ledeie deglifino alla giornata 26: di seguito il calendario completo. 24ª giornata Roma-Genoa (sabato 5 febbraio alle 15, ...

MILANO - La Lega Serie A ha comunicato orari e date esatti dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma a febbraio: Martedì 8 febbraio, ore 21: Inter - Roma (Canale 5) Mercoledì 9 febbraio, ore 21: Milan - Lazio ... Giovedì 10 Atalanta-Fiorentina