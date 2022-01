Scherma, gli spadisti azzurri convocati per il Grand Prix di Doha in programma dal 28 al 30 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Torna protagonista la Scherma nel weekend del 28-30 gennaio con il Grand Prix di Doha che vedrà impegnati i settori maschile e femminile della spada. L’evento fa seguito agli appuntamenti di Coppa del Mondo di Tallinn e Berna che hanno regalato uno splendido terzo posto nelle gare individuali ad Andrea Santerelli e Federica Isola, risultato confermato anche nella prova a squadre femminile. Il responsabile d’arma Dario Chiadò ha chiamato a raccolta otto rappresentanti per contingente in vista dell’appuntamento qatariota: Alice Clerici, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio per quanto riguarda le donne, mentre gli uomini convocati sono Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Torna protagonista lanel weekend del 28-30con ildiche vedrà impegnati i settori maschile e femminile della spada. L’evento fa seguito agli appuntamenti di Coppa del Mondo di Tallinn e Berna che hanno regalato uno splendido terzo posto nelle gare individuali ad Andrea Santerelli e Federica Isola, risultato confermato anche nella prova a squadre femminile. Il responsabile d’arma Dario Chiadò ha chiamato a raccolta otto rappresentanti per contingente in vista dell’appuntamento qatariota: Alice Clerici, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio per quanto riguarda le donne, mentre gli uominisono Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, ...

Advertising

Federscherma : OROOOOOOOOOO ???????????? GLI AZZURRI DEL FIORETTO TRIONFANO A PARIGI BATTENDO LA FRANCIA IN FINALE PER 45-20 ?????? ??????… - danieledv79 : RT @sillacellino: @ilriformista Nella scherma gli attacchi più micidiali sono quelli in seconda intenzione. Si dice per Tremonti, ma ci sta… - sillacellino : @ilriformista Nella scherma gli attacchi più micidiali sono quelli in seconda intenzione. Si dice per Tremonti, ma… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma: rinnovato l'accordo con il Credito Sportivo per gli impianti - susydigennaro : RT @napolimagazine: Scherma: rinnovato l'accordo con il Credito Sportivo per gli impianti -