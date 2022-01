Sandro Abate | Creaco | “Qui mi sento a casa | Final Eight ancora possibili”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Giornata di presentazioni in. La società irpina, prima della ripresa del campionato ha presentato alla piazza l’ultimo arrivato, Angelo: “Le impressioni sono positive – spiega – Sono arrivato in una città bellissima, una squadra che mi ha accolto in maniera impeccabile. Mi hanno fatto sentire subito a, voglio ringraziare la società per la splendida accoglienza. Sono contento e felice, ora voglio dimostrare il mio valore in campo”. “E’ un campionato molto livellato – spiega– Puoi far punti con tutti ma anche perdere con chiunque, sicuramente noi vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni, cercheremo per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. L’impressione, prima di venire qui ad Avellino sono state ...