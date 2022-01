**Quirinale: Letta media, con Salvini dialogo aperto, sul tavolo Colle e nodo governo** (2) (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Letta è molto abbottonato", dicono i parlamentari che hanno provato a sondarlo. Nel Transatlantico, gremito nonostante le misure anti Covid, si alternano big e ministri. Vedi Lorenzo Guerini: "Ci vuole pazienza. Quanta? Quella giusta", dice all'Adnkronos. L'eco delle strategie dei leader arriva in Transatlantico, dove i grandi elettori sono in fila, più o meno ordinatamente, per entrare in aula e depositare la scheda nell'urna. "Alla fine convergeremo su Draghi", valuta un deputato dem con aria sconsolata. Perché il punto è che tra i grandi elettori Pd sarebbero diverse le perplessità sul 'trasloco' Chigi-Quirinale. Un senatore la mette così: "Quanti nel Pd sono per Draghi al Colle? Letta e l'area Guerini. Tutte le altre componenti, da Franceschini a Orlando compresa l'ala Lotti di Base Riformista e pure i Giovani ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - "è molto abbottonato", dicono i parlamentari che hanno provato a sondarlo. Nel Transatlantico, gremito nonostante le misure anti Covid, si alternano big e ministri. Vedi Lorenzo Guerini: "Ci vuole pazienza. Quanta? Quella giusta", dice all'Adnkronos. L'eco delle strategie dei leader arriva in Transatlantico, dove i grandi elettori sono in fila, più o meno ordinatamente, per entrare in aula e depositare la scheda nell'urna. "Alla fine convergeremo su Draghi", valuta un deputato dem con aria sconsolata. Perché il punto è che tra i grandi elettori Pd sarebbero diverse le perplessità sul 'trasloco' Chigi-Quirinale. Un senatore la mette così: "Quanti nel Pd sono per Draghi ale l'area Guerini. Tutte le altre componenti, da Franceschini a Orlando compresa l'ala Lotti di Base Riformista e pure i Giovani ...

