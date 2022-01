Quirinale 2022, alla Camera apre il seggio drive in per i positivi (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Per ora sono chiusi ma alle 15, puntuali con l’inizio della seduta in aula, si apriranno anche i cancelli del parcheggio della Camera, dove sono stati allestiti i seggi per il voto dei grandi elettori positivi al Covid o in stato di quarantena, che attualmente, stando all’ultimo ‘censimento’, sono 14. Gli uffici di presidenza di Senato e Camera, che si sono riuniti congiuntamente questa mattina a Montecitorio per gli ultimi adempimenti prima delle votazioni, hanno stabilito che per accedere al seggio speciale allestito in via della Missione, servirà trasmettere alla Camera il certificato medico che attesta la quarantena o l’isolamento causa positività al Covid. All’esterno dell’area è stato collocato un cartello “Elezione del presidente della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Per ora sono chiusi ma alle 15, puntuali con l’inizio della seduta in aula, si apriranno anche i cancelli del parcheggio della, dove sono stati allestiti i seggi per il voto dei grandi elettorial Covid o in stato di quarantena, che attualmente, stando all’ultimo ‘censimento’, sono 14. Gli uffici di presidenza di Senato e, che si sono riuniti congiuntamente questa mattina a Montecitorio per gli ultimi adempimenti prima delle votazioni, hanno stabilito che per accedere alspeciale allestito in via della Missione, servirà trasmettereil certificato medico che attesta la quarantena o l’isolamento causatà al Covid. All’esterno dell’area è stato collocato un cartello “Elezione del presidente della ...

