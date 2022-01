Quarta dose, Pregliasco: “Non si ottiene granché, stando ai primi dati che arrivano da Israele, non è così importante” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Non dobbiamo considerare a mio avviso quarte dosi di vaccino anti-Covid in Italia. Per ora è un discorso teorico, ma io credo che non sarà fattibile. Poi dovremo attendere l’Ema cosa dice e i dati israeliani ma a mio avviso non è facilmente sostenibile dal punto di vista organizzativo, economico e dell’accettazione da parte della popolazione”. Persino il sempre ‘pro Vax’ Fabrizio Pregliasco. docente della Statale di Milano, si professa scettico rispetto all’idea della Quarta dose di vaccino, da qualcuna già ipotizzata. Pregliasco: “Non si ottiene granché, stando ai primi dati che arrivano da Israele, non è così importante” “Anche perché – tiene ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Non dobbiamo considerare a mio avviso quarte dosi di vaccino anti-Covid in Italia. Per ora è un discorso teorico, ma io credo che non sarà fattibile. Poi dovremo attendere l’Ema cosa dice e iisraeliani ma a mio avviso non è facilmente sostenibile dal punto di vista organizzativo, economico e dell’accettazione da parte della popolazione”. Persino il sempre ‘pro Vax’ Fabrizio. docente della Statale di Milano, si professa scettico rispetto all’idea delladi vaccino, da qualcuna già ipotizzata.: “Non siaicheda, non è” “Anche perché – tiene ...

