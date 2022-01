[PS4] Rilasciato PS4CheaterNeo v0.9.4.5 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo sviluppatore avan06 ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di PS4CheaterNeo con la nuova versione beta 0.9.4.5.PS4CheaterNeo è un programma per trovare cheat code di giochi ed è basato su ps4debug e .Net Framework 4.8. Descrizione Re-layout e progettazione dell’interfaccia utente in dark mode. La cheatfinestra e la queryfinestra sono separate. Hex Editorpuò essere aperto dalla finestra cheato .query Pointer finderpuò essere eseguito dalle liste cheato .query Invia payload L’apertura del PS4CheaterNeoprogramma rileverà automaticamente se ps4debugè abilitato. Se non abilitato, SendPayloadverrà eseguito per abilitare ps4debug. Devi specificare la connessione IPPS4 in SendPayload. SendPayloadrichiede il ps4debug.binfile conforme alla FWversione. La porta è 9090quando si utilizza GoldHEN2.0ba Enable BinLoader ... Leggi su gamesandconsoles (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo sviluppatore avan06 haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione beta 0.9.4.5.è un programma per trovare cheat code di giochi ed è basato su ps4debug e .Net Framework 4.8. Descrizione Re-layout e progettazione dell’interfaccia utente in dark mode. La cheatfinestra e la queryfinestra sono separate. Hex Editorpuò essere aperto dalla finestra cheato .query Pointer finderpuò essere eseguito dalle liste cheato .query Invia payload L’apertura delprogramma rileverà automaticamente se ps4debugè abilitato. Se non abilitato, SendPayloadverrà eseguito per abilitare ps4debug. Devi specificare la connessione IPPS4 in SendPayload. SendPayloadrichiede il ps4debug.binfile conforme alla FWversione. La porta è 9090quando si utilizza GoldHEN2.0ba Enable BinLoader ...

