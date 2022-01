Pedofilia | Ratzinger ammette di aver saputo del prete-orco | ma non fu lui a trasferirlo | il nodo era sistemico

Advertising

Agenzia_Ansa : Benedetto XVI ha corretto una dichiarazione essenziale sul rapporto sugli abusi di Monaco. Ha preso parte alla riun… - Radio1Rai : #Pedofilia Il rapporto sugli abusi nell'arcidioscesi di Monaco di Baviera. L'indagine copre un periodo di oltre 70… - petergomezblog : Pedofilia, rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger: 497 vittime di abusi. Il Papa emerito accusato di negl… - gianvitosibilio : RT @DonLucaGabriel1: Benedetto XVI ha risolutamente combattuto gli atroci peccati di pedofilia senza omettere di diagnosticarne le cause pr… - MMastrantuono : RT @realUmbertoLM: 'Proprio questi attacchi dimostrano più di ogni altra cosa che a qualcuno #Ratzinger faccia ancora paura'. @stegraziosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia Ratzinger

Attenzione ai naviganti. L'attacco aè diretto e frontale . Fin qui è ovvio. Ma la protervia con cui lo si assale, vuole essere ... accusato di complicità con 'almeno quattro casi di'...La vicenda che sta coinvolgendo il papa emerito Joseph, che è stato accusato di "comportamenti non corretti" in relazione all'atteggiamento ...che era chiamato in causa per. In un ...Joseph Ratzinger corregge il tiro sulla riunione relativa al prete accusato di abusi: il papa emerito era presente. Ma quel summit - specifica - serviva a consentire un "percorso terapeutico" al consa ...Joseph Ratzinger corregge il tiro sulla riunione relativa al prete accusato di abusi: il papa emerito era presente. Ma quel summit - specifica - serviva a consentire un "percorso terapeutico" al consa ...