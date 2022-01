Oms ottimista:

(Di lunedì 24 gennaio 2022) A dirlo è stato il direttore della sezione continentale dell'Organizzazione mondiale della sanità. Cambieranno intanto le norme dell'Unione europea per i viaggi, con restrizioni non più legate all'...

A dirlo è stato il direttore della sezione continentale dell'Organizzazione mondiale della sanità. Cambieranno intanto le norme dell'Unione europea per i viaggi, con restrizioni non più legate all'...Sulle future varianti però Maria van Kerkhove, sempre, non è altrettanto. Il Covid, avverte "non finirà con quest'ultima ondata di Omicron e non sarà l'ultima variante di cui ci ...Kluge: "Le misure straordinarie presto non serviranno". Van Kerkhove: "Nuove varianti" «È plausibile che la regione Europa si stia avvicinando alla fine della pandemia». Il direttore dell'Organizzazio ...È "plausibile" che con Omicron l'Europa "si stia avviando alla fine della pandemia". Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge ...