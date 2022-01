Morte dei pazienti dopo le iniezioni: l’infermiera accusata di aver ucciso 10 persone nell’ospedale di Piombino può tornare a casa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Assolta dall’accusa di omicidio Fausta Bonino. l’infermiera di Piombino era imputata per la Morte anomala di dieci pazienti. I giudici hanno creduto all’innocenza di Fausta Bonino, l’infermiera 58enne di Piombino finita a processo per i decessi anomali di dieci pazienti avvenuti tra il 2014 e il 2015 nell’ospedale in cui la donna lavorava. Solo un anno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Assolta dall’accusa di omicidio Fausta Bonino.diera imputata per laanomala di dieci. I giudici hanno creduto all’innocenza di Fausta Bonino,58enne difinita a processo per i decessi anomali di dieciavvenuti tra il 2014 e il 2015in cui la donna lavorava. Solo un anno L'articolo proviene da Leggilo.org.

