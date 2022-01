Moda capelli, acconciature antiage: la treccia laterale e il bun XXL spettinato (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questo inverno 2022 si possono realizzare molte acconciature di capelli antiage e si può trarre ispirazioni dalle star di fama internazionale. Si può senz'altro prendere in considerazione il look sfoggiato da Sarah Jessica Parker nel tempo libero e che mostreremo in seguito con la premessa che queste pettinature proposte sono perfette per avere sempre un look molto giovanile. Tendenze acconciature capelli antiage inverno 2022 Per mantenere il volto sempre giovane si devono utilizzare alcuni trucchetti sui capelli e quindi questi possono essere scoperti immediatamente. Ad esempio Sarah molto spesso porta una treccia laterale. Quest'ultima risulta essere molto morbida e per completare il tutto sono presenti dei ciuffi liberi ai lati del ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questo inverno 2022 si possono realizzare moltedie si può trarre ispirazioni dalle star di fama internazionale. Si può senz'altro prendere in considerazione il look sfoggiato da Sarah Jessica Parker nel tempo libero e che mostreremo in seguito con la premessa che queste pettinature proposte sono perfette per avere sempre un look molto giovanile. Tendenzeinverno 2022 Per mantenere il volto sempre giovane si devono utilizzare alcuni trucchetti suie quindi questi possono essere scoperti immediatamente. Ad esempio Sarah molto spesso porta una. Quest'ultima risulta essere molto morbida e per completare il tutto sono presenti dei ciuffi liberi ai lati del ...

Advertising

zazoomblog : I tagli di capelli da evitare? Anche quelli che erano di moda negli anni 2000! - #tagli #capelli #evitare? #Anche… - 80_marti_p : @SerenaV79 Oggi spuntatina ai capelli fai da te...e diventerò grigia tanto va di moda ???? - mrwolfrad : C'è sto pg che sta andando molto di moda ultimamente, ragazza capelli biondi lunghi occhi rossi onestamente mi piac… - _GMade_ : RT @YoungCow8: Non voglio dissare nessuno Il dissing non va più di moda Dovrei fare un corso di yoga E tingermi i capelli viola - YoungCow8 : Non voglio dissare nessuno Il dissing non va più di moda Dovrei fare un corso di yoga E tingermi i capelli viola -