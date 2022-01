Milan Women, colpo in entrata: presa Boureille (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Milan femminile ha sfornato un colpo importante a centrocampo. Ecco Boureille, 27enne centrocampista statunitense Il Milan Women ha chiuso per un colpo importante per la mediana della squadra di Ganz. Secondo quanto riportato da Milan News 24, ha preso la centrocampista Celeste Boureille. 27enne statunitense è un rinforzo importante per le rossonere che ora potranno contare su un reparto di assoluto livello. Possibile convocazione già con la Sampdoria in Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilfemminile ha sfornato unimportante a centrocampo. Ecco, 27enne centrocampista statunitense Ilha chiuso per unimportante per la mediana della squadra di Ganz. Secondo quanto riportato daNews 24, ha preso la centrocampista Celeste. 27enne statunitense è un rinforzo importante per le rossonere che ora potranno contare su un reparto di assoluto livello. Possibile convocazione già con la Sampdoria in Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

