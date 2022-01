Michelle Hunziker e il compleanno | gli auguri inaspettati di Tomaso Trussardi

(Di lunedì 24 gennaio 2022) A sorpresa per gli internauti arrivano glidi, che oggi fa ilGliper il suosono arrivati anche dall’ex marito,, che le ha fatto una dedica sulle sue stories Ig: “Buona una donna straordinaria”.che hanno sorpreso proprio per via della recente separazione della coppia, che con un comunicato ufficiale aveva annunciato all’Ansa la separazione: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose ...

pronta per il suo nuovo show: Belen Rodriguez tra gli ospiti Sono ormai diversi anni che circolano rumor sul nuovo show di. Tuttavia non c'è mai stato niente di ...taglia il traguardo dei 45 anni. Tomaso Trussardi, con cui laha vissuto una lunga storia d'amore culminata nel matrimonio che si è interrotto pochi giorni fa. Con un ...A sorpresa per gli internauti arrivano gli auguri di Tomaso Trussarsi a Michelle Hunziker, che oggi fa il compleanno ..."Tanti auguri a una donna straordinaria”. A sorpresa arrivano pubblicamente via Instagram gli auguri di Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker che oggi compie 45 anni. L’imprenditore e la conduttrice po ...