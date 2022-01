Maurizio Costanzo diretto su Silvia Toffanin in prima serata: “Non ha senso … ” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Silvia Toffanin in questi ultimi anni ha ottenuto un grandissimo successo con il programma Verissimo che da quest’anno ha raddoppiato le puntate, andando in onda due volte alla settimana. Ebbene si, da diverse settimane ormai va in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio e pare che questa nuova versione del programma stia avendo un grandissimo successo. A parlare di Verissimo e del grande successo di Silvia Toffanin è stato in questi giorni Maurizio Costanzo, il quale cura una rubrica sul settimanale Nuovo. Silvia Toffanin, grande successo per il doppio appuntamento settimanale di Verissimo Il conduttore, Maurizio Costanzo, sembra che abbia parlato con tanta sincerità dicendo la sua sul fatto di mandare in ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 gennaio 2022)in questi ultimi anni ha ottenuto un grandissimo successo con il programma Verissimo che da quest’anno ha raddoppiato le puntate, andando in onda due volte alla settimana. Ebbene si, da diverse settimane ormai va in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio e pare che questa nuova versione del programma stia avendo un grandissimo successo. A parlare di Verissimo e del grande successo diè stato in questi giorni, il quale cura una rubrica sul settimanale Nuovo., grande successo per il doppio appuntamento settimanale di Verissimo Il conduttore,, sembra che abbia parlato con tanta sincerità dicendo la sua sul fatto di mandare in ...

Advertising

zazoomblog : Maurizio Costanzo diretto su Silvia Toffanin in prima serata: “Non ha senso … ” - #Maurizio #Costanzo #diretto… - federicomarconi : @rocco_tanica @squeeze9 Presidente Tanica, in questa foto ha un po' il collo alla Maurizio Costanzo - watchmenene_ : @ngulacrist pat non me lo ricordo ma se. uoi un vicinato entra in Maurizio Costanzo - NiallToMeetYa : Perché non eleggiamo Maurizio Costanzo come presidente della Repubblica? - no_enne : MDF E MAURIZIO COSTANZO ADORO #avantiunaltro -