Lutto nel mondo della moda | si è spento Thierry Mugler | aveva 73 anni

(Di lunedì 24 gennaio 2022)è morto. Il 23 gennaio il suo agente Jean-Baptiste Rougeot pubblica un post su Facebook che recita così: “Siamo devastati nell’annunciare la morte del signor Manfreddomenica 23 gennaio 2022”. Il post è stato poi condiviso dalla pagina dello stilista, raggiungendo tutti i suoi fan con un buongiorno che buongiorno non è. Perchélascia alle spalle un’eredità invincibile, una moltitudine di fan in tutto ile una serie infinita di collaborazioni; lui, astro dele amatissimo da tutte le celebrità.nasce a Strasburgo, il 21 dicembre 1948, segnato da un destino artistico. sin da bambino è interessato al balletto e al design, ...

Piergiulio58 : RT @Tg1Rai: Lutto nel mondo della moda. E' #morto a 73 anni lo stilista francese #thierrymugler , i suoi corsetti e gli abiti furono indoss… - LaPresse_news : Lutto nel mondo della moda: è morto lo stilista francese Manfred Thierry Mugler. #thierrymugler - MariaAlessia : RT @euronewsit: Lutto nel mondo della moda: addio allo stilista e profumiere francese Thierry Mugler, morto all'età di 73 anni https://t.co… - DailyLuxury04 : Lutto nel mondo del #fashion . Morto a 73 anni il #fashiondesigner e #photographers #thierrymugler. L'univero del… - UntitledMagazin : #RIP #thierrymugler ?? Lutto nel mondo della moda: È morto lo stilista Thierry Mugler. Aveva 73 anni Lo stilista f… -

