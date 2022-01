L’ex tronista racconta i problemi di salute post vaccino: “Non lo rifarei” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Pioggia di critiche per Serena Enardu Ha ricevuto una sola dose di Pfizer dopo essere guarita dal Covid “Sarebbe opportuno Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 24 gennaio 2022) Pioggia di critiche per Serena Enardu Ha ricevuto una sola dose di Pfizer dopo essere guarita dal Covid “Sarebbe opportuno Perizona Magazine.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Sophie Codegoni rivela cosa le ha confessato Alessandro Basciano sotto le coperte L’ex tronista racconta… - ParliamoDiNews : Ex tronista di Uomini e Donne annuncia l’arrivo della cicogna | Il Vicolo delle News #tronista #uomini #donne… - Chicca_colors : RT @IsaeChia: #GfVip 6, la sorella di Alessandro Basciano lo mette in guardia: “Sophie Codegoni si diverte col tira e molla, per te è più g… - ale_jess_gfvip : RT @IsaeChia: #GfVip 6, la sorella di Alessandro Basciano lo mette in guardia: “Sophie Codegoni si diverte col tira e molla, per te è più g… - lorenac9529 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, la sorella di Alessandro Basciano lo mette in guardia: “Sophie Codegoni si diverte col tira e molla, per te è più g… -