Le sfide dello sguardo celate nel presente (Di martedì 25 gennaio 2022) La nuova edizione del volume di Christopher Browning, Uomini comuni. Polizia tedesca e «soluzione finale» in Polonia (Einaudi, pp. 328, euro 22, traduzione di Laura Salvai), permette di proseguire una riflessione non solo sul fare storia ma anche, e soprattutto, sulle ricadute delle iniziative istituzionali che sono dedicate al ricordo di quelle storie. Browning, peraltro, è uno di quegli autori che hanno il pregio, attraverso la nitida ricostruzione di una traiettoria collettiva, di fare piazza pulita di tutta una serie … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 25 gennaio 2022) La nuova edizione del volume di Christopher Browning, Uomini comuni. Polizia tedesca e «soluzione finale» in Polonia (Einaudi, pp. 328, euro 22, traduzione di Laura Salvai), permette di proseguire una riflessione non solo sul fare storia ma anche, e soprattutto, sulle ricadute delle iniziative istituzionali che sono dedicate al ricordo di quelle storie. Browning, peraltro, è uno di quegli autori che hanno il pregio, attraverso la nitida ricostruzione di una traiettoria collettiva, di fare piazza pulita di tutta una serie … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fra_sessa : Per Simone #Inzaghi si tratta della seconda positività al Covid dopo quella dello scorso aprile: da allenatore dell… - FedericaUrzo : RT @EUI_CMPF: ???? Friends in Rome, join us on 28 January! Parleremo di libertà di stampa, dello stato del giornalismo investigativo in Ita… - riola77 : RT @piena_di_tutto: #Oppini7Gold Dopo l’1-1 allo Stadium dello scorso settembre, Milan e Juventus potrebbero pareggiare entrambe le sfide… - MatteoLemmeIT : I lavori per l’elezione del Capo dello Stato iniziano oggi. Sarà una settimana decisiva per le sorti delle sfide cu… - gzarantonello : Smart Working, Dell Technologies: sicurezza e inclusività come sfide 2022 -