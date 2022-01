Lazio, Vavro e Muriqi sbloccano il mercato: Tare ha due obiettivi (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Lazio sta per sbloccare la situazione mercato con le cessioni di Vavro e Muriqi: due gli obiettivi nella testa di Tare La Lazio lavora al mercato e Tare sta definendo le cessioni di Muriqi e Vavro. Il difensore nelle ultime sarebbe ormai sempre più vicino al Copenaghen. Due cessioni che sbloccherebbero il mercato biancoceleste. Gli obiettivi, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbero Casale, sui cui è forte anche la concorrenza del Milan ed è spuntato il nome di Orsolini, adatto al gioco di Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lasta per sbloccare la situazionecon le cessioni di: due glinella testa diLalavora alsta definendo le cessioni di. Il difensore nelle ultime sarebbe ormai sempre più vicino al Copenaghen. Due cessioni che sbloccherebbero ilbiancoceleste. Gli, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbero Casale, sui cui è forte anche la concorrenza del Milan ed è spuntato il nome di Orsolini, adatto al gioco di Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

