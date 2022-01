La pandemia sembra avviarsi a conclusione: il danno da virus sarà probabilmente modesto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tutte le epidemie finiscono, e anche quella attuale sembra avviarsi alla sua conclusione. Per non generare equivoci e false speranze, è necessario premettere due concetti: una malattia infettiva guarisce perché il paziente sviluppa le sue difese immunitarie specifiche contro il germe; una epidemia finisce quando la maggioranza della popolazione, a causa della malattia o del vaccino, ha acquisito le difese immunitarie. Il decorso di ogni singola epidemia è variabile nel tempo e nell’estensione perché è modulato da un gran numero di parametri: ad esempio quella che abbiamo definito la “maggioranza della popolazione” differisce da una malattia all’altra: nel morbillo è il 95% o più, per l’influenza basta probabilmente l’80%. Se la malattia consente lo stato di portatore sano (come potrebbe essere per il Covid) è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tutte le epidemie finiscono, e anche quella attualealla sua. Per non generare equivoci e false speranze, è necessario premettere due concetti: una malattia infettiva guarisce perché il paziente sviluppa le sue difese immunitarie specifiche contro il germe; una epidemia finisce quando la maggioranza della popolazione, a causa della malattia o del vaccino, ha acquisito le difese immunitarie. Il decorso di ogni singola epidemia è variabile nel tempo e nell’estensione perché è modulato da un gran numero di parametri: ad esempio quella che abbiamo definito la “maggioranza della popolazione” differisce da una malattia all’altra: nel morbillo è il 95% o più, per l’influenza bastal’80%. Se la malattia consente lo stato di portatore sano (come potrebbe essere per il Covid) è ...

