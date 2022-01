Jensen Ackles: "Tengo le dita incrociate per un ruolo segreto in un film DC" (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jensen Ackles si prepara al debutto nella terza stagione di The Boys - da giugno su Prime Video - nel ruolo di Soldier Boy, ma sogna un misterioso progetto DC che potrebbe vederlo coinvolto. Jensen Ackles ha anticipato che è attualmente in fase di sviluppo un lungometraggio segreto DC in cui spera di essere scritturato. Nel frattempo dita incrociate. Durante una recente apparizione nel podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, a Jensen Ackles è stato chiesto quale ruolo avrebbe voluto scegliendo tra gli eroi del Marvel Cinematic Universe o del DC Extended Universe. L'attore si è preso un momento per rispondere prima di rivelare l'esistenza di un progetto segreto DC: "Beh, c'è una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022)si prepara al debutto nella terza stagione di The Boys - da giugno su Prime Video - neldi Soldier Boy, ma sogna un misterioso progetto DC che potrebbe vederlo coinvolto.ha anticipato che è attualmente in fase di sviluppo un lungometraggioDC in cui spera di essere scritturato. Nel frattempo. Durante una recente apparizione nel podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, aè stato chiesto qualeavrebbe voluto scegliendo tra gli eroi del Marvel Cinematic Universe o del DC Extended Universe. L'attore si è preso un momento per rispondere prima di rivelare l'esistenza di un progettoDC: "Beh, c'è una ...

